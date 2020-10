Sold Out und No More Robots haben die Veröffentlichung des Extreme-Downhill-Biking-Titels Descenders für die Nintendo Switch am 6. November angekündigt. Descenders ist modernes Extreme-Downhill-Freeriding mit prozedural-generierten Welten, in denen Fehler echte Konsequenzen haben.

Spieler können sich jederzeit an verschiedene Sprünge, Pisten und Hillbombs wagen. Das ausgeklügelte Physiksystem setzt jede subtile Bewegung des Fahrers direkt um, und ermöglicht dadurch verrückte Whips and Scrubs. Das umfangreiche Reputationssystem erlaubt es Spielern ihren Wert aufzuzeigen und neue Räder und Kleidungsstücke zu verdienen.

Vorbesteller von Descenders auf der Nintendo Switch erhalten ab dem ersten Tag das ‘Descent Lux Set’ mit seltenen, im Dunkeln leuchtenden Anpassungsmöglichkeiten fürs Outfit, den Helm und das Bike. Diese Items können auch über den Fortschritt im Spiel freigeschaltet werden.