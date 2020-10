iam8bit veröffentlichen gemeinsam mit Moon Studios und Xbox Game Studios die Retail Versionen von Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps am 8. Dezember 2020 für Nintendo Switch. Erst kürzlich, am 17. September 2020, erschien Will of the Wisps digital im Nintendo eShop.

Die Handelsversionen von Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps werden sechs Sammelkarten und den digitalen Soundtrack des jeweiligen Spiels enthalten, der von Gareth Coker komponiert wurde. iam8bit wird außerdem drei einzigartige Collector’s Editionen für Xbox One, Nintendo Switch und Windows 10 veröffentlichen.

Blind Forest und Will of the Wisps wurden von Moon Studios entwickelt und sind wunderschöne, handgezeichnete Abenteuer über einen jungen Geist, der zu Heldentaten bestimmt ist. Actionreiches Platformer-Gameplay und eine zutiefst emotionale Erzählweise zeichnen beide Titel aus. Das von Kritikern gefeierte Blind Forest wurde ursprünglich im März 2015 veröffentlicht und erhielt über 50 Auszeichnungen und Nominierungen, darunter „Best Art Direction“ der Game Awards, den „BAFTA Games Award for Artistic Achievement“ sowie drei DICE Awards für „Outstanding Achievement in Original Composition“, „Art Direction“ und „Animation“.