Kurz vor dem offiziellen Release von 9 Monkeys of Shaolin veröffentlicht Entwickler Sobaka Studio einen neuen Gameplay-Trailer, der die Story, das Kampf- und Fortschrittssystem sowie Waffen- und Gegnertypen ausführlich erklärt und veranschaulicht. 9 Monkeys of Shaolin wird am 16. Oktober für die PlayStation 4, Xbox One-Gerätefamilie, inklusive der Xbox One X und für Nintendo Switch veröffentlicht.

Sobaka Studio veröffentlicht zudem eine Demo-Version, die kostenfrei über Steam heruntergeladen werden kann. Die Prologue-Demo gibt Spielern einen ersten Eindruck des Kampfgeschehens und der vielen außergewöhnlichen Features, die in 9 Monkeys of Shaolin stecken. Die ersten beiden Kapitel in der Testversion können alleine oder mit einem Freund im Koop-Modus gespielt werden – Online oder im Split-Screen.

Über 9 Monkey of Shaolin

In 9 Monkeys of Shaolin übernehmen Spieler die Kontrolle über Wei Cheng, einem chinesischen Fischer, der den Tod seiner Freunde und Familie rächen will, die von Piraten ermordet wurden. Wei Cheng entstammt aus einem friedlichen Dorf, ist aber trotz allem eine harte Nuss, die schwer zu knacken ist: Er ist in der Kampfkunst der legendären Shaolin-Mönche bewandert. Mit seinem Kampfstab begibt er sich auf ein herausforderndes Abenteuer im mittelalterlichen China und kämpf erbarmungslos gegen Horden von verschiedenen Gegnertypen.

Features: