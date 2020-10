Larian Studios haben das lang erwartete RPG Baldur’s Gate 3 im Early Access auf Steam und GOG für PC/Mac sowie auf Google Stadia veröffentlicht. Spieler können nun den ersten Akt des Spiels genießen, der etwa 25 Stunden Inhalt, 46.000 Dialogzeilen in englischer Sprache, 600 NPCs und 146 Zaubersprüche und Aktionen umfasst. Die umfangreiche Charaktererstellung innerhalb des Spiels ermöglicht es den Spielern, aus 16 Rassen und Unterrassen sowie sechs verschiedenen Klassen mit jeweils eigenen Unterklassen zu wählen.

Mit einem Parasiten, der in ihre Gehirne eingepflanzt wurde, wachen die Spieler an Bord eines brennenden Nautiloidenschiffes auf, rasen durch die Hölle und stehen im Mittelpunkt eines epischen Kampfes zwischen Mind Flayers und roten Drachen. Und das wird nur der Anfang ihrer Reise sein. Bei ihrer Rückkehr in die Vergessenen Reiche werden die Spieler in einer Geschichte über Kameradschaft und Verrat, Opfer und Überleben – und die Verlockung absoluter Macht – auf viele Herausforderungen stoßen.

Baldur’s Gate 3 ist ein umfangreiches, filmreifes, auf den Entscheidungen des Spielers aufbauendes RPG, das auf 5e-D&D basiert. Es bietet eine vielseitige Charaktererstellung, bei der die Spieler einen Avatar basierend auf 16 verschiedenen D&D-Rassen und Subrassen erstellen, ihre „Cantrips“, Fertigkeiten & Fähigkeiten auswählen und eine Welt betreten können, in der ihre Handlungen die Geschichte wirklich bestimmen.

Baldur’s Gate 3 erweitert Larians Story-getriebenes Gameplay durch filmisch inszeniertes Storytelling und lässt die Würfel in wichtigen Momenten entscheiden – innerhalb und außerhalb des Kampfes. Dialogoptionen haben oft mehrere Antworten, und einige Antworten können einen Würfelwurf erfordern, um erfolgreich zu sein, der sowohl durch Glück als auch durch die Attribute des Spielercharakters oder die Umstände der Situation bestimmt wird.

Die Vergessenen Reiche sind eine riesige, detaillierte und vielfältige Welt, und überall gibt es Geheimnisse zu entdecken – die Vertikalität ist ein wesentlicher Bestandteil der Erforschung. Spieler können schleichen, eintauchen, schieben, klettern und springen, während sie von den Tiefen des Underdark zu den glitzernden Dächern der Oberstadt reisen. Wie sie überleben und welche Spuren sie in der Welt hinterlassen, hängt von ihnen ab: