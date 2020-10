Ubisoft hat die Hyper Scape Season 2 „Das Nachspiel“ für PC, PlayStation 4 und Xbox One gestartet. In der virtuellen Stadt Neo-Arcadia treten bis zu 100 Spieler gegeneinander an, um Champion des Hyper Scape zu werden. Season 2 bringt neue Inhalte wie einen Hack, eine Waffe, Hyper Scape Crowncast Funktionen, Gameplay Lore, einen neuen Battle Pass und Anpassungsgegenstände mit sich.

Neue Inhalte mit Season 2

Während dieser Season können Spieler einen neuen Bezirk entdecken und eine neue Waffe ausprobieren, die Atrax. Diese Waffe verschießt haftende Sprengsätze, die nach einer bestimmten Zeit explodieren. Während der Season kommt außerdem ein neuer zeitlich limitierter Hack namens Plattform ins Spiel ins Spiel. Dieser erlaubt es Spielern eine horizontale Plattform zu erschaffen und eröffnet so neue kreative Möglichkeiten.

Im Laufe von Season 2 bietet Hyper Scape außerdem mehrere neue Spielmodi, inklusive “Crown Rush Duo“ und der “Boden ist Lava“. Der neue Plattform-Hack wird ein Schlüsselelement für der “Boden ist Lava“ sein. Bei diesem Spielmodus wird sich der komplette Boden in tödliches Magma verwandeln. Abseits von den zwei neuen Modi bietet Season 2 außerdem die Rückkehr von Crown Rush, Fraktionskriegen, Turbo Modus und noch weiteren Modi, die im weiteren Verlauf der Season veröffentlicht werden.

Der neue Memorial-Distrikt und das neue Wahrzeichen befinden sich im Norden von Neo-Arcadia, auf dem Unity Hill, wo sich Mathieu Eiffels geheimes Labor aus Season 1 befand. Das Memorial-Wahrzeichen, welches von Prisma Dimensions zu Ehren der durch den Stromausfall verletzten Menschen errichtet wurde, ist ein beeindruckendes Monument, welches dieselbe Loot-Dichte und dieselben Kampfmöglichkeiten bietet, wie die neun anderen Wahrzeichen Neo-Arcadias. Da es sich auf einem Hügel befindet, bietet es eine großartige Aussicht auf alle Stadtteile der virtuellen Hauptstadt der Hyper Scape.

Unter den zeitlich begrenzten Modi, die während der Season 2 zur Verfügung stehen werden, wird Crown Rush Solo während der Season mit einer brandneuen Funktion, zweite Chance, zurückkommen. Die zweite Chance gibt Spielern die Möglichkeit, sich nochmal aufstellen zu lassen, wenn sie früh im Kampf eliminiert wurden. Der Fanfavorit, Faction War, wird auch in Season 2 als zeitlich begrenzter Modus zurückkehren, einschließlich einiger Änderungen, um das Spiel noch unterhaltsamer und zugänglicher zu machen.

Ein großer Moment in Season 2 wird der Start des Halloween-Events sein, das am 20. Oktober beginnt und am 3. November endet. Während des Events wird der Spielmodus Crown Rush Squad bei Nacht spielbar sein, wie es auch bei den zeitlich begrenzten Modi Crown Rush Solo (Season 2 Woche 3) und Dark Haze Squad der Fall sein wird. Das Halloween-Event bietet außerdem eine komplette Halloween-Verkleidung für Neo-Aracadia, dem Spiel-Hub und der Lobby. Exklusive kosmetische Items werden während der gesamten Veranstaltung im Shop des Spiels erhältlich sein.