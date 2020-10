Ubisoft hat den Story Trailer für Watch Dogs: Legion veröffentlicht, der Londons Schicksal in die Hände der Spieler legt. Zero-Day, ein mysteriöser Gegner, hat den geheimen Untergrundwiderstand DedSec für die Bombenanschläge verantwortlich gemacht, die zum Fall Londons beitrugen. In Watch Dogs: Legion müssen die Spieler für die Befreiung Londons kämpfen, indem sie einen Widerstand aufbauen.

Watch Dogs: Legion erscheint am 29. Oktober 2020 auf Xbox One, PlayStation 4, Stadia und auf PC. Das Spiel wird ebenfalls für Uplay, dem Abo-Service von Ubisoft, verfügbar sein. Am 10. November 2020 wird Watch Dogs: Legion für Xbox Series X/S erscheinen, sowie am 12. November 2020 digital für PlayStation 5. Die physische Version für PlayStation 5 ist ab dem 24. November verfügbar.

Ubisoft kündigte ebenfalls an, dass der Online-Multiplayer-Modus von Watch Dogs: Legion als Teil eines kostenlosen Updates für alle Spieler ab dem 3. Dezember verfügbar sein wird. Watch Dogs: Legion hat einen umfassenden Post-Launch Plan, der frische Inhalte für den Singleplayer bringen und Online-Multiplayer-Modi einführen wird.

Der Online-Modus von Watch Dogs: Legion wird folgende Funktionen als Teil des kostenlosen Updates am 3. Dezember beinhalten: