In einem neuen Video gewährt Yasuhiro Ootori, Vizepräsident des Mechanical Design Department, Hardware Design Division bei Sony Interactive Entertainment (SIE), beim Auseinanderbauen der PlayStation 5-Konsole einen Einblick in deren Innenleben. Weitere Details zu den Design-Entscheidungen liefert Masayasu Ito, stellvertretender Generaldirektor von Hardware Engineering and Operation bei SIE, auf dem PlayStation-Blog.

Das Konzipieren der PlayStation 5 begann im Jahr 2015. Die Entwickler legten dabei großen Wert auf effizientes Design mit einer eleganten und aufgeräumten inneren Struktur ohne unnötige Komponenten. Das hochqualitative Ergebnis der Architektur und die bedachte Integration der Technologie in die Konsole kann im neuen Video begutachtet werden.

Um eine Spielerfahrung der nächsten Generation zu schaffen, brauchte es hinsichtlich der Leistung einen Quantensprung. Um diesen zu erreichen, musste jeder Aspekt des Systems ausbalanciert werden, wozu eine Reduzierung des Geräuschpegels und eine Verbesserung der Kühlleistung gehörten. Das Kühlsystem der PS5, bei dem flüssiges Metall verwendet wird, kommt ebenfalls im neuen Video zum Vorschein.

Gezeigt wird auch ein integrierter Mechanismus, der dafür sorgt, dass die Konsole im Betrieb noch leiser ist. Er ist Ergebnis eines umfangreichen und komplexen Trial-and-Error-Prozesses.