Publisher Com2uS hat das rundenbasierte Mobile-RPG Heroes War: Counterattack angekündigt. Interessierte Spieler können sich bereits jetzt vorab auf der offiziellen Seite oder im Google Play Store für das Spiel registrieren, um zur Veröffentlichung des Spiels kostenlos verschiedene Ingame-Belohnungen zu erhalten.

Heroes War: Counterattack spielt in einem postapokalyptischen Universum, in dem Zombies und halbmenschliche Kreaturen eine konstante Bedrohung für die Menschheit darstellen. Bei diesem Zusammentreffen kämpfen zwei unterschiedliche Fraktionen um die totale Kontrolle – die Union der Überlebenden und die Harz-Allianz. Mit dem heute veröffentlichten Trailer können sich alle Neugierigen einen ersten Vorgeschmack verschaffen und in die Atmosphäre von Heroes War: Counterattack eintauchen.

Insbesondere die Charaktere, die durch ihre differenzierten Bewegungsmuster und individuellen Skills stets unterschiedliche Strategien von den Spielern abverlangen, zeichnen das Spiel aus. Darüber hinaus bietet Heroes War einen massiven Story-Modus, der sich um den Schlüssel zum Universum des Spiels dreht, PvE-Inhalte, in denen sich die Spieler ausgeklügelte Taktiken überlegen, und PvP-Inhalte, die großzügige Belohnungen für den Kampf gegen menschliche Herausforderer verheißen.