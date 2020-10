Cartoon Network und Outright Games haben Ben 10: Power Trip veröffentlicht, ein neues Koop, Open World, Videospiel-Abenteuer im Universum der beliebten Cartoon Network-Serie Ben 10. Das Spiel ist ab sofort auf PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PC erhältlich.

Ben 10: Power Trip nimmt Ben und seine Familie mit auf eine epische Suche durch Europa, während er gegen den bösen Magier Hex kämpft und die Wahrheit hinter vier mysteriösen Kristallen aufdeckt, die drohen, seine Welt zu übernehmen. Die Spieler können sich in mächtige Aliens verwandeln und zusammenarbeiten, um furchterregende Feinde in diesem offenen Koop-Abenteuer zu bekämpfen. Löse lustige Rätsel, nutze deine Fähigkeiten, um den Bürgern zu helfen, die du triffst, und sammle Power-Ups, um deine Aliens zu verbessern. Und erkunden Sie die Städte, Wälder und Berge Europas auf Ihrem Weg zum endgültigen Showdown gegen den bösartigen Hex.

Features:

ENTDECKEN Sie eine 3D-Welt voller aufregender Missionen, Power-Ups und Sammlerstücke

VERWANDELN Sie sich in mächtige Aliens wie Diamondhead, Four Arms und Heatblast

ENTHÜLLEN Sie die Wahrheit hinter den mysteriösen Kristallen und den Portalen, die Sie öffnen

STELLEN Sie sich gefährlichen Feinden in spannenden Kämpfen

SCHLIESSEN Sie sich mit Kevin Levin im lokalen kooperativen Drop-In- und Drop-Out-Spiel zusammen

Fans können morgen, den 10. Oktober, mit der weltweiten TV-Filmpremiere von Ben 10 vs. The Universe: The Movie, nur im Cartoon Network, doppelten Spaß von Ben 10 erleben. Wenn eine Explosion aus Bens Vergangenheit zurückkehrt und Team Tennyson und dem Planeten Erde selbst Probleme bereitet, muss Ben interstellar reisen, um den Tag zu retten. In der Zwischenzeit schließen sich Gwen und Opa Max zusammen, um die Welt in Bens Abwesenheit zu schützen. Aber wenn unser Held im Weltraum mit dem Bösewicht verwechselt wird, muss Ben einen Weg finden, wie er zur Erde zurückkehren kann, um sie zu retten!