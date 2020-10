Wired Productions und Hello There Games feiern den weltweiten Erfolg von AVICII Invector in einem neuen Accolades-Trailer für das fesselnde Rhythmusspiel. In Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Musikvideo-Regisseur Mikee Goodman und der britischen Designerin Alice Vandy wurde ein neuer Accolades-Trailer mit einer einzigartigen, von Vandy entworfenen und von AVICII inspirierten Jacke erstellt, der die unglaublichen Ergebnisse feiert. Die einzigartige Jacke ist jetzt neben einer Nintendo Switch (inklusive AVICII Invector!) über eine besondere Auktion verfügbar. Alle Einnahmen der Auktion gehen an die Mental Health-Organisation Safe In Our World.

AVICII Invector ist auch als Encore Edition für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar. Alle Musik-Lizenzgebühren unterstützen die Tim Bergling Foundation, die sich für die Anerkennung von Selbstmord als weltweiten Gesundheitsnotstand einsetzt und darauf hinarbeitet, das Stigma der Diskussion über Fragen der psychischen Gesundheit zu beseitigen.

Fans können sich auch im offiziellen AVICII-Discord-Kanal über Tims Musik austauschen: discord.gg/avicii.