Das französische Indiestudio Ikimasho hat bekannt gegeben, dass ihr VR Debüttitel Star Shaman, ein einzigartiges Weltraum-Abenteuer mit einem Hauch von Roguelite, noch in diesem Oktober veröffentlicht wird. Das Spiel wird über Oculus Quest / Oculus Quest 2 sowie Steam und Viveport erhältlich und mit allen bedeutenden PC Headsets (Oculus Rift und Rift S, HTC Vive und Cosmos, Valve Index) spielbar sein.

Star Shaman ist ein aktiver VR Titel, in dem Spieler Galaxien durchreisen und in die Rolle eines Schamanen schlüpfen. Sie kämpfen darum, ihre Umgebungen zurück zum Leben zu erwecken und regenerieren dabei ganze Sonnensysteme. Atemberaubende, farbenfrohe und prozedural generierte Galaxien dienen dabei als Hintergrund für den Kampf gegen die brutalen Architekten der Entropie. In turbulenten Gefechten verhindern die Spieler ein endgültiges Einfrieren aller Existenz im Universum. Star Shaman ist ein unbeschwertes und dennoch zum Nachdenken anregendes Spiel über das Wiederherstellen von biologischer Vielfalt, das Spieler sowohl in der virtuellen als auch in der echten Welt bestärken und inspirieren soll.

Der neue Mixed Reality Trailer zeigt den dynamischen Charakter von Star Shaman und wie die Bewegungen im Spiel und in der Realität verbunden sind. Ikimasho hat dabei mit der ehemaligen Just Dance Choreografin Barbara Chane-Kane zusammengearbeitet. Mit ihr entwarfen sie eine Reihe von natürlich fließenden Bewegungen, die Spieler mit ihrer heldenhaften Mission verbindet: die Rettung des Universums.

Features: