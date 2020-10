Im Zuge des offiziellen Friendly Fire 6 Announcements hat Ubisoft angekündigt, sich als Hauptsponsor an der Umsetzung des bekannten Livestream-Events zu beteiligen, das am 5. Dezember um 15:00 Uhr starten wird. In bekannt hochkarätiger Content Creator-Besetzung geht Friendly Fire mittlerweile schon in die sechste Ausgabe. 2020 mit dabei sind Gronkh, Pandorya, PietSmiet, MrMoregame, fishc0p, Phunkroyal und Der Heider, die sich thematisch passend zu Assassin’s Creed Valhalla dem Stil und den Tugenden der Wikinger angenommen haben.

„Friendly Fire ist bereits seit einigen Jahren ein bemerkenswertes Beispiel dafür, dass unsere Branche dazu in der Lage ist, ihre Communities zu aktivieren und einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Wir freuen uns sehr, dieses Jahr offizieller Partner von Friendly Fire zu sein und dadurch einen Teil dazu beitragen zu können“, sagt Ralf Wirsing, Managing Director Ubisoft GSA.

„Friendly Fire wächst Jahr für Jahr, und es ist ehrlich cool zu sehen, wie die Gaming-Branche hinter uns steht. Mit Ubisoft konnten wir dieses Jahr eine der weltweit größten Videospielfirmen für den guten Zweck gewinnen. Und außerdem hat uns das jetzt auch die Gelegenheit gegeben, uns für den Kalender wie Wikinger zu verkleiden und das war nochmal so ein Sahnehäubchen“, sagt Peter Smits, Geschäftsführer der PietSmiet UG & Co. KG.