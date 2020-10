Der deutsche Spieleentwickler 42BitsEntertainment kündigt heute an, dass Fata Deum, eine neue Göttersimulation, im Frühjahr 2021 für Steam erscheinen wird.

Fata Deum ist eine Göttersimulation, in der du nicht nur Dörfer baust, sondern auch mit anderen Göttern um Einfluss ringst – je mehr Anhänger du hast, desto mächtiger wirst du. Verwalte dein Mana, um deine Siedlungen, Anhänger und die Realität an sich zu manipulieren. Während du mehr an Macht gewinnst, wirst du weitere überirdische Heldentaten bestreiten können.

Nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne mit über 70.000 US-Dollar und zwei Jahren Entwicklungszeit plant das Team die Erstveröffentlichung im Steam Early Access, um Feedback und Anregungen aus der Community für die Veröffentlichung der Vollversion später im Jahr 2021 zu erhalten.