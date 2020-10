Die Crowdfunding Kampagne zu King Arthur: Knight’s Tale, dem brandneuen Spiel vonNeocoreGames, startet ab sofort auf Kickstarter. Die moderne Nacherzählung der Legende um König Artus ist eine einzigartige Mischung aus einem rundenbasiertem Taktik-Spiel und klassischem RPG, in denen der Charakter im Mittelpunkt steht. King Arthur: Knight’s Tale ist eine moderne Dark-Fantasy-Umsetzung der klassischen Artus-Mythologie und eine Weiterentwicklung der traditionellen Rittergeschichten.

Die Schlachten – Der Spieler kontrolliert ein kleines Team von Helden und muss sich herausfordernden Kämpfen mit einem tief greifenden, taktischen rundenbasierten Kampfsystem stellen. Um ein effizientes Team zusammenzustellen, stehen mehr als 30 Helden aus 5 verschiedenen Klassen und Hunderte von Fähigkeiten und Artefakten zum Kombinieren zur Verfügung.

Die Helden – Die eigenen Ritter der Tafelrunde versammeln sich und lösen ritterliche Quests. Diese Helden sind die wichtigsten Ressourcen und gleichzeitig die komplexesten Spielelemente. Aber Vorsicht, der Tod ist immer endgültig! Die Spieler müssen mit ihrer Tafelrunde entsprechend klug umgehen und vorausplanen, bevor sie in die Schlachten ziehen. Das Charakter-Level-System ist so tiefgreifend wie in traditionellen RPGs: Helden leveln mit einzigartigen Fertigkeitsbäumen und das komplexe Beute-System bietet einzigartige Optionen zur Feinabstimmung der taktischen Fähigkeiten. Jeder Held hat eine unverwechselbare Persönlichkeit und ihre Loyalität ändert sich ständig durch die Entscheidungen des Spielers – in bestimmten Fällen können die Helden die Tafelrunde sogar verlassen und sich gegen den Spieler wenden.

Das Königreich – Das gesamte Gebiet von Avalon auf der Abenteuerkarte dargestellt, wo der Spieler die Geschehnisse beobachten kann, Missionen auswählt und verschiedene Orte auskundschaftet. Das Management in King Arthur: Knight‘s Tale konzentriert sich auf den Wiederaufbau Camelots und die Erweiterung der mystischen Festung durch neue Gebäude, die jeweils verschiedene Upgrades freischalten und bietet außerdem verschiedene Möglichkeiten, die Helden der Tafelrunde zu heilen und zu verwalten.

Die Legende – Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Sir Mordred, dem früheren Erzfeind von König Artus. Es gilt, die mystische Insel Avalon zu erforschen und sich auf ritterliche Abenteuer zu begeben. Bei verschiedenen Anlässen müssen die Spieler zudem moralische Entscheidungen treffen, die direkte Auswirkungen auf die Geschichte und die Moral haben. Nach Abschluss der Kampagne wird anschließend neuer Endgame Content für die Tapfersten von allen freigeschaltet: Auf der Karte erscheinen neue, schwierige Herausforderungen mit herausfordernden, mythischen Bosskämpfen und zufälligen Quests, Beute und Charakterfortschritt, die schließlich zur Verbannung von Balor, dem monströsen Gottkönig der Fomorianer selbst, führen.

Jenseits der Legende – Spieler können mehr als 50 einzigartige Sehenswürdigkeiten auf der Abenteuerkarte entdecken, darunter 20 Story-Missionen und verschiedene Nebenquests, die auf unterschiedlichem Terrain stattfinden. Von den dunklen Burgverliesen bis hin zu den Wäldern der Sídhe – erstellt mithilfe fotografisch gescannter Umgebungen und hochwertigen „Motion Capuring“-Animationen, die alle in einer modernen PBR-Engine mit DirectX 12 gerendert wurden und eindrucksvolle atmosphärische Effekte unterstützen. Insgesamt müssen sich die Spieler gegen sieben feindliche Fraktionen, mehr als 50 verschiedene Feinde und 10 unglaubliche Endgegnerkämpfe während der Quests durchsetzen.