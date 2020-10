Ubisoft hat Michonne, Rick Grimes und Daryl Dixon aus AMCs The Walking Dead in dem Kampfspiel Brawlhalla als Epic Crossovers eingeführt. Von heute bis zum 28. Oktober startet außerdem ein neues In-Game-Event, in dem die Spieler und ihre Freunde endlose Wellen von Walkern so lange wie möglich abwehren müssen. Das In-Game Event bringt außerdem eine neue Karte, die vom Gefängnis aus Staffel 3 und 4 von The Walking Dead inspiriert wurde, sowie ein neues Podium “vergangene Tage“ und den neuen KO-Effekt “Walker-Attacke“.

Die drei neuen The Walking Dead Epic Crossovers:

Michonne – Epic Crossover für Koju – Mit ihrem Schwert und Bogen ist die erfahrene Schwertkämpferin kampfbereit und sie wird alles Nötige tun, um zu gewinnen.

Rick Grimes – Epic Crossover für Barraza – Mit seinem Beil und seinen Revolvern bewaffnet, ist Rick Grimes bereit allen zu zeigen, was getan werden muss, um zu überleben.

Daryl Dixon – Epic Crossover für Ember – Er brachte sein Motorrad, seine Armbrust, seine Messer und ein paar andere Waffen mit, die ihm dabei helfen sollen, als Sieger hervorzugehen.

Weitere Informationen zu Brawlhalla gibt es unter: brawlhalla.com

Die neuesten News zu Brawlhalla und weiteren Ubisoft Spielen gibt es unter: news.ubisoft.com