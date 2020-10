CCP Games hat Phoenix, den vierten und letzten Quadranten in 2020 für das komplexe und einzigartig spielerbestimmte Weltraum-MMO EVE Online enthüllt. Während die Invasion der Triglavianer auf ihren Höhepunkt zusteuert, sind die EVE-Piloten damit konfrontiert, New Eden wieder aufbauen zu müssen. Nach einschneidenden Veränderungen, die das interstellare Reisen zum Erliegen gebracht haben, müssen sie neue Wege finden.

Als Schlusspunkt der diesjährigen epischen Update-Serie, die mit Quadrant 1: Fight or Flight begann, sich über Quadrant 2: Eclipse zuspitzte und schließlich in Quadrant 3: Zenith im Krieg gipfelte, bringt der Phoenix-Quadrant das Jahr auf spektakuläre Weise zu seinem Ende und bietet dabei neue Belohnungen, Herausforderungen, Inhalte, grafische Updates sowie wichtige Anpassungen der Spielbalance.

Quadrant 4: Phoenix versetzt die EVE-Piloten in ein vom Krieg verwüstetes Universum, in Glut und Trümmer einer Triglavianischen Invasion, die die Leben der Bürger von New Eden zutiefst verändert hat. Die Invasoren haben Systeme eingenommen, Piloten haben sich ihnen angeschlossen, andere haben gegen sie gekämpft und waren in einigen Fällen sogar gezwungen, in andere Systeme umzusiedeln. Durch die Störung der interstellaren Reisen im gesamten Cluster werden einige Systeme dauerhaft nicht mehr auf normalem Wege zugänglich sein.

EVEsgewaltige Schiffe der Superträger-Klasse erhalten in Phoenix ein bedeutendes Update, inklusive der Einführung der neuen Clone Vat Bay, die die Piloten in die Lage versetzt, Schiffe direkt aus dem Bay eines Superträgers zu spawnen, wenn sie im Gefecht zerstört werden – hierdurch sind sie schnell wieder mitten im Geschehen.

Im Verlauf des Quadranten kehren auch Crimson Harvest und Yoiul-Festival zurück. Mit ihnen wird der Ausklang des Jahres gefeiert, und es gibt neue Anpassungsoptionen und Inhalte für die Spieler. Weitere tägliche Herausforderungen werden verfügbar sein und ausgebaut, um den Piloten mehr Gründe zu geben, abzudocken und einzugreifen.

Die beliebten Abyssal Proving Grounds-Events gehen mit neuen Spielmodi, Schiffsklassen und Ranglisten weiter! In ihnen betreten die Piloten den gesetzlosen, chaotischen Abyssal Deadspace und liefern sich intensive PvP-Gefechte, in denen sie ihr Können unter Beweis stellen, um den Sieg für sich zu verbuchen.