BANDAI NAMCO hat das Arcade-Actionspiel PAC-MAN GEO für Apple iOS und Google Android-Geräte veröffentlicht.

PAC-MAN hat sein bisheriges Leben vorwiegend in Videospiel-Labyrinthen verbracht, doch jetzt erobert er in PAC-MAN GEO zusammen mit seinen Fans die Straßenlabyrinthe der echten Welt, besucht ganz nebenher zahlreiche Sehenswürdigkeiten und erlebt so manches Abenteuer. Während vorabregistrierte Spieler PAC-MAN GEO heute automatisch auf ihren Geräten installiert haben, sind alle PAC-MAN- und Mobile Game-Fans eingeladen, das Spiel entweder vom Apple App Store oder dem Google Play Store für ihre Mobilgeräte herunterzuladen.

In den Straßen von New York, Paris und Tokio – und allen weiteren Orten, auf die man über Google Maps zugreifen kann, tourt PAC-MAN um die Welt und besucht auf seinem Weg kleine wie auch große Sehenswürdigkeiten. Mit detaillierten Karten weltbekannter Städte bringt das Spielklassisches PAC-MAN-Gameplay auf Stadtpläne. In gewohnter Weise bahnt sich PAC-MAN seinen Weg durch die Straßenlabyrinthe, stets verfolgt von Inky, Blinky, Pinky und Clyde. Doch auch hier findet er Kraftpillen, mit deren Hilfe PAC-MAN es den lästigen Gespenstern heimzahlen kann.