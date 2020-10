Hearts of Iron IV: Battle for the Bosporus ist das neuste Länderpaket für das meistverkaufte Grand-Strategy-Wargame im Szenario des Zweiten Weltkriegs von Paradox Development Studio. Freizeit-Generäle erhalten neue nationale Schwerpunktbäume für drei Nationen, die an die strategischen Wasserstraßen des Schwarzen und Ägäischen Meeres grenzen. Sie erleben eine alternative Historie an der Seite von Großmächten in einer starken Fraktion oder bestimmen ihr eigenes Schicksal, frei von sich einmischenden imperialen Riesen.

“Die faschistischen Mächte konzentrieren sich im Westen. Der russische Bär im Norden. Und die Küsten Ägyptens und der Levante gehören zu Frankreich und Großbritannien. Die unabhängigen Nationen des östlichen Mittelmeers leben in einer gefährlichen Nachbarschaft. Was können Bulgarien, Griechenland und die Türkei tun, um ihre eigene Sicherheit zu gewährleisten, während sich die Welt um sie herum im Krieg befindet? Hearts of Iron IV: Battle for the Bosporus gibt den Spielern die Möglichkeit, die Geschicke dieser Nationen zu lenken. Die neue Erweiterung ist ab sofort erhältlich.“

Features: