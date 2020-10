Warner Bros. Games hat bereits letzte Woche Mortal Kombat 11 Ultimate angekündigt, eine neue, erweiterte Version von Mortal Kombat 11. Das Spiel wurde bei den 23. D.I.C.E. Awards von der Academy of Interactive Arts & Sciences als Kampfspiel des Jahres ausgezeichnet und erhielt von IGN den Titel „Bestes Kampfspiel 2019“. Mortal Kombat 11 Ultimate bietet das definitive Mortal Kombat 11-Erlebnis mit dem zusätzlichen Kombat-Pack 2, den neuen spielbaren Kämpfern Mileena, Rain und Rambo sowie dem bereits erschienenen Mortal Kombat 11-Hauptspiel, Kombat-Pack 1 und der Mortal Kombat 11: Aftermath-Erweiterung. Im neuen Trailer wird uns der Halbgott Rain näher vorgestellt.

Mortal Kombat 11 Ultimate erscheint am 17. November weltweit für PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC und Stadia. Zusätzlich erhalten Besitzer von Mortal Kombat 11 und neue Käufer auf PS4 und Xbox One-Konsolen kostenlose Upgrades auf PS5 bzw. Xbox Series X|S mit dynamischer 4K-Auflösung, verbesserter Grafik, verkürzten Ladezeiten und mehr, in Verbindung mit der Veröffentlichung von Mortal Kombat 11 Ultimate.

Vorbesteller erhalten bei ausgewählten Händlern zum Start das Skin-Pack „Zeitkrieger“ mit drei neuen Varianten von Charakter-Skins, darunter „Dark Web“ Noob Saibot, „HCF“ (Halt and Catch Fire) Liu Kang und „Blutmond“-Skarlet.