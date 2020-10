Passend zum 30-jährigen Jubiläum von Monkey Island kann ab dem 30. Oktober eine “Monkey Island 30th Anniversary Anthology Sammleredition” vorbestellt werden.

Seit 1991 konnten wir die Abenteuer von Guybrush Ulysses Threepwood miterleben. Seitdem kamen mit „Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge“ (1991), „The Curse of Monkey Island“ (1997), „Escape from Monkey Island“ (2000) und „Tales of Monkey Island“ (2009) insgesamt vier Fortsetzungen.

Die 30th Anniversary Anthology enthält einen gebrandeten “LucasFilm” USB-Stick mit allen fünf Teilen der Reihe, teilweise sogar als Special Edition. Natürlich werden alle Teile auf den aktuellen PC-Systemen spielbar sein! Außerdem enthalten sind zum Beispiel ein “Guybrush Evolution Enamel Pin Set”, das Buch Monkey Island Chronicles und sogar ein Echtheitszertifikat, unterschrieben von Ron Gilbert!

Die Monkey Island 30th Anniversary Anthology Sammleredition kann ab 30. Oktober zum Preis von 159.99 Dollar bei Limited Run Games vorbestellt werden. Eine Lieferung nach Deutschland wird möglich sein!!!