Pixel Reef und Plug in Digital veröffentlichen heute ihr neues Spiel Paper Beast: Folded Edition für PC. Paper Beast: Folded Edition basiert auf den diesjährigen VR-Hit Paper Beast, benötigt aber kein VR-Headset und macht das überraschende Abenteuer so für PC-Spielern zugänglich. Die fantastische Spielwelt bietet ein Ökosystem in Echtzeit, zahlreiche skurrile Kreaturen, die man anfreunden kann, und die Steuerung sowie das Gameplay wurde für PC optimiert. Besitzer der VR-Version bekommen zudem automatisch Zugriff zur Folded Edition.

Paper Beast: Folded Edition lädt Spieler in eine faszinierende Welt ein, die von exotischen Kreaturen bewohnt und von einem Echtzeit-Ökosystem zum Leben erweckt wird. Beobachte und interagiere mit den Tieren, um dich mit ihnen anzufreunden und lerne die Regeln der Spielwelt (von physikalischen Gesetzen bis zum Verhalten der Wesen) kennen. Experimentiere und löse Rätsel, rette verschiedene Wesen von natürlichen Feinden und Naturkatastrophen, verändere die Umgebungen der Welt, um Unwetter zu vermeiden und Spiele im Sandbox-Modus nach deinen eigenen Regeln.

Als die ersten Entdecker eines unberührten Landes werden Spieler schnell merken, dass die Interaktion mit den verschiedenen Lebewesen das Herzstück von Paper Beast darstellt. Im Verlauf des Spiels macht harmonische Zusammenarbeit mit der Natur es möglich, die Umgebung zu verändern und so Rätsel zu lösen und Hindernisse zu überwinden.