Stray Fawn Studios haben ihr neues Projekt enthüllt: The Wandering Village, ein Städtebauer auf dem Rücken eines riesigen, wandernden Biestes. In dieser Städtebau-Simulation müssen Spieler eine zerbrechliche und symbiotische Beziehung zu ihrem riesigen Wirt aufbauen. Das Spiel ist für die zweite Hälfte des Jahres 2021 als Early Access-Launch für den PC angekündigt.

Neben der Enthüllung des Spiels mit einem ersten Trailer haben die Entwickler eine Kickstarter-Kampagne gestartet, die es Interessierten ermöglicht, exklusive Belohnungen zu erhalten und gleichzeitig die weitere Entwicklung von The Wandering Village zu unterstützen. Die Kampagne konnte in weniger als 24 Stunden ihr Ziel erreichen, derzeit liegt die Finanzierung bei über 260% und wird bis zum 13. November weiterlaufen.



In einer Welt, in der sich geheimnisvolle Pflanzen auf der ganzen Erde ausbreiten und beim Wachsen giftige Sporen abgeben, sucht eine Gruppe von Menschen Schutz auf dem Rücken einer riesigen, umherwandernden Kreatur. Als ihr Anführer bauen die Spieler sowohl ihre Siedlung als auch eine symbiotische Beziehung zu der sanften Bestie auf, um gemeinsam in dieser feindseligen, aber wunderschönen post-apokalyptischen Welt zu überleben.

The Wandering Village ist ein Städtebau- und Ressourcenmanagementspiel mit Rogue-like- und Survival-Elementen. Die Spieler müssen verschiedene Feldfrüchte anbauen, um ihre Dorfbewohner zu ernähren, Erkundungstrupps aussenden, um seltene Ressourcen zu sammeln, und die Umgebung auskundschaften, während sie ihre Siedlung ständig erweitern. Natürlich bringt das Leben auf dem Rücken einer lebendigen, atmenden Bestie ihre eigenen Herausforderungen mit sich. So muss z. B. die Gesundheit der Kreatur aufrecht erhalten und Vertrauen aufgebaut werden. Das kann sogar dazu führen, dass die Bestie auf die Wünsche der Spieler eingeht, während sie durch eine Vielzahl verschiedener Biome wandert, von denen jedes seine eigenen Vergünstigungen und Herausforderungen aufweist.

Die Entwicklung von The Wandering Village begann vor 1,5 Jahren. Ursprünglich war es ein Nebenprojekt, während das Team von Stray Fawn ihr zweites Spiel, Nimbatus, fertigstellte. Nun ist es zum Hauptfokus des Studios geworden.

Features: