SEGA und Amplitude Studios haben die Vorbesteller-Phase für das rundenbasierte Strategie-Spiel HUMANKIND gestartet. In dem kommenden Grand Strategy-Spiel haben Spieler die Möglichkeit, ihre Völker von der Antike in die Neuzeit zu führen und sie so zum Avatar ihres Schaffens zu machen. Hierzu stehen ihnen 60 unterschiedliche Kulturen zur Verfügung, die sie nach eigenem Wunsch kombinieren können und mit denen sie die Welt prägen und ihre ganz eigenen Spuren in der Weltgeschichte hinterlassen können. Das Spiel erscheint im April 2021.

HUMANKIND erscheint in einer aufwendig gestalteten, umweltverträglichen und 100% recyclefähigen Panorama-Art Box (Day One-Edition) sowie bei teilnehmenden Händlern in einer visuell ansprechenden Steel Case-Variante (Limited Edition) – beide Varianten mit attraktiven Bonus-Inhalten.



Die Inhalte der Box-Versionen von HUMANKIND:

HUMANKIND – Hauptspiel auf Disc

Entscheidungsmünze – eine liebevoll gestaltete doppelseitige Münze mit kulturellen Symbolen als Entscheidungshilfe

Boudicca Avatar-Set – Fügt dem Spiel ein Boudicca-Set für den eigenen Avatar hinzu

Spielerprofil Vorbesteller-Dekoration – Fügt eine exklusive Dekoration für das Spielerprofil hinzu

Spieler Profil Symbol-Set – Fügt 10 exklusive Symbole für das Spielerprofil hinzu

In-Game Notre-Dame Paket Notre-Dame-Wunder – Kann im Spiel erbaut werden Notre-Dame Narrative Events – Fügt dem Spiel narrative Events rund um die Wunder wie Notre Dame hinzu Victor Hugo Avatar Set – Fügt dem Spiel ein Victor Hugo-Set für den eigenen Avatar hinzu "Inspirational" Avatar-Persönlichkeit – Fügt eine "Inspirational" Persönlichkeit für den eigenen Avatar hinzu

Offizieller digitaler Soundtrack – Die Musik, komponiert von Arnaud Roy (auch bekannt als FlybyNo), im *.mp3-Format

Die Musik, komponiert von Arnaud Roy (auch bekannt als FlybyNo), im *.mp3-Format Einheiten & Technologie-Baum – Eine komplette Übersicht über die Einheiten und Technologien im Spiel als gedrucktes Poster

Die Inhalte der digitalen Deluxe-Version von HUMANKIND:

Die Inhalte der digitalen Deluxe Edition entsprechend weitestgehend den Inhalten der Box-Variante, jedoch ohne die Entscheidungsmünze. Der Einheiten & Technologie-Baum liegt zudem in digitaler Form im *.pdf-Format vor.

HUMANKIND – Hauptspiel als Download

In-Game Notre-Dame Paket Notre-Dame-Wunder – Kann im Spiel erbaut werden Notre-Dame Narrative Events – Fügt dem Spiel narrative Events rund um die Wunder wie Notre Dame hinzu Victor Hugo Avatar Set – Fügt dem Spiel ein Victor Hugo-Set für den eigenen Avatar hinzu "Inspirational" Avatar-Persönlichkeit – Fügt eine "Inspirational" Persönlichkeit für den eigenen Avatar hinzu

Offizieller digitaler Soundtrack – Die Musik von HUMANKIND, komponiert von Arnaud Roy (auch bekannt als FlybyNo), im *.mp3-Format

Die Musik von HUMANKIND, komponiert von Arnaud Roy (auch bekannt als FlybyNo), im *.mp3-Format Einheiten & Technologie-Baum – Eine komplette Übersicht über die Einheiten und Technologien im Spiel als *.pdf-Format

Ab sofort auf Stadia spielbar (kostenlos)

Zusätzlich zu den Informationen für Käufer der unterschiedlichen Box-Versionen und für Vorbesteller der digitalen Deluxe-Version, veröffentlicht das Team von Amplitude Studios heute ein brandneues OpenDev-Szenario, das innerhalt der nächsten sieben Tage bis zum 28. Oktober auf Stadia gespielt werden kann. OpenDev ist ein Programm, das Spielern bereits frühzeitig Zugriff auf das Spiel gewährt und ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Gedanken & Ideen zum Spiel mit den Entwicklern zu teilen. Alles, was für die Teilnahme benötigt wird ist ein aktiver Google-Account. Das neue Szenario ist für 100 Spielzüge kostenlos spielbar. Spieler durchlaufen die Ära der Antike als Nubier und spielen dann erstmals die Ära der Klassik mit einer von zehn frei wählbaren Kulturen.