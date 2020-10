SEGA hat neue Einzelheiten zum Talent-Kampf-Modus in Puyo Puyo Tetris 2 veröffentlicht. Im genannten Modus können Spieler ein Team aus drei Charakteren erstellen und ihre einzigartigen Fähigkeiten dazu verwenden, das perfekte Line-Up zu erschaffen, entweder mit Puyo Puyo- oder mit Tetris-Gameplay. Puyo Puyo Tetris 2 erscheint am 8. Dezember für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One und Xbox Series X|S.

Jeder Charakter in Puyo Puyo Tetris 2 startet mit einer einzigen Spezialfähigkeit, kann aber im Verlauf des Spiels mit genügen Erfahrung weitere, mächtigere Fähigkeiten erlernen. Im Talent-Kampf-Modus ist es von großer Bedeutung, die Charakterfähigkeiten aufeinander abzustimmen. So können beispielsweise Blocks, oder Müll-Puyos dafür eingesetzt werden, das gegnerische Spiel zu sabotieren und die HP-Leiste des Herausforderers direkt anzugreifen. Verliert ein Spieler alle Lebenspunkte, ist das Spiel verloren.

Neue Features im Talent-Kampf-Modus:

Charakter-Fähigkeiten: Nutze die mächtigen Fähigkeiten der Charaktere, um die Talent-Kämpfe für dich zu entscheiden! Das Wiederherstellen von Lebenspunkten, die Beeinflussung der Puyo-Farben oder das Auflösen von Tetris-Lines: Dies und vieles mehr ist möglich!

Level Up: Im Abenteuer-Modus lassen sich die Lebenspunkte, MP, Attacken, Verteidigungen und Wiederherstellungen verbessern und erhöhen.

Item-Karten: Verstärke dein Team mit Item-Karten, die Charakter-Werte erhöhen. Die Launch-Edition enthält besondere Inhalte.

Puyo Puyo Tetris 2-Liga-Systeme

Basierend auf den Puzzle-Ligen des Vorgänger-Titels, wurden drei weitere Ligen hinzugefügt: Tetris-Liga, Puyo Puyo-Liga und die Talent-Liga. Diese Ligen bieten Platz für Wettkämpfe, in denen Spieler ausgeklügelte Strategie und Talente gegen andere Profis anwenden. Jeder kann sich mit den Besten messen und sein Können auf eine harte Probe stellen! Das Freie Spiel, wie schon aus Puyo Puyo Tetris bekannt, lässt sich mit etwas weniger Tempo spielen. Hier puzzelt es sich Druckbefreit und mit ausgewählten Regeln.

Online-Features: