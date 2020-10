Flying Oak Games und Dear Villagers haben ihr actionreiches Rogue-Jump’n’Run ScourgeBringer für Nintendo Switch, Xbox One und PC veröffentlicht.

Zur Feier des Launches gibt es einen neuen animierten Trailer zum Spiel und Entwickler Thomas Altenburger hat gestern auf seinem Twitch-Channel einen Launch-Stream veranstaltet, bei dem es einen Blick hinter die Kulissen und einen Musik-Showcase mit Komponisten Joonas Turner gab.

Die Early Access-Fassung von ScoureBringer landete zum Launch diesen Februar in den Steam Top 20 Bestseller-Charts und wurde über die letzten acht Monate laufend mit weiteren Updates ausgebaut, die jetzt alle in der Launchfassung zu finden sind. Am 21. Oktober bekommt die Early Access-Version ebenfalls ein großes 1.0 Launchupdate mit jede Menge neuen Features, wie dem neuen Areal “The Beyond”, dem neuen Post-Game-Modus “Chaos Roots”, geheime Räume, verbesserte Systeme, eine überarbeitete Geschichte, Mini-Bosse und mehr. Alle Infos zum Launch-Update gibt es hier.

ScourgeBringer will die geheimnisvolle Stimmung und Kompromisslosigkeit von frühen Rogue-Jump’n’Runs einfangen und mit moderner Steuerung, furchteinflößenden Bossgegnern und einem treibenden Soundtrack versehen. Das Spiel folgt dem Abenteuer von Kyhra, die aufbricht, um die Geheimnisse eines unheimlichen Monuments zu lüften, das ihre Welt zerstören könnte. Mit ihrer Vertrauten, einer Kampfdrohne, bewaffnet, ballert und metzelt sich durch die unendlichen Tiefen des sich stets veränderten Dungeons und trifft dabei auf gigantische Bosse, antike Maschinen, merkwürdige Geister und die Geschichten von vorherigen Abenteuern.

Im Spiel gibt es kein Backtracking. ScourgeBringer bietet eine abwechslungsreiche, prozedural erstellte Struktur aus vorgefertigten Räumen, ähnlich wie Binding of Isaac.

Features: