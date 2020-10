Electronic Arts, Motive und Lucasfilm kündigten gestern während des Mando Monday-Launch Events an, dass Star Wars: Squadrons ein Überraschungsupdate erhalten wird. In der Vorratslieferung verdienen Spieler sich ab dem 28. Oktober Spielgegenstände, die von der Lucasfilm-Serie The Mandalorian, die exklusiv auf Disney+ verfügbar ist, inspiriert sind, gerade rechtzeitig zur Premiere der 2. Staffel der Serie am 30. Oktober.

Mit dem kostenlosen Update können Spieler von Star Wars: Squadrons acht neue, kosmetische Gegenstände freischalten, die auf der ersten Staffel der Serie The Mandalorian basieren. Mit diesen können sie ihre Sternenjäger verschönern.

Die Vorratslieferung bringt Spielgegenstände für die Cockpits beider Fraktionen, unter anderem ein Hologramm, ein Abziehbild, eine Armaturenverzierung (einschließlich der Wackelkopffigur der Mysteriösen Kreatur, die das Armaturenbrett jedes Sternenjägers der Neuen Republik zieren kann) und ein Anhänger für die Sternenjäger des Imperiums und der Neuen Republik.