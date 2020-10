Rechtzeitig zu Halloween veröffentlicht Bandai Namco morgen Little Hope. Spieler werden damit alleine oder mit ihren Freunden auf eine gruselige Reise geschickt. The Dark Pictures Anthology: Little Hope erscheint am 30. Oktober für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Nachdem ihr Bus verunglückt ist, stranden vier Studenten und ihr Lehrer in einer verlassenen Stadt. Sie suchen verzweifelt nach einem Ausweg, doch Visionen von der dunklen und verstörenden Vergangenheit der Stadt lauern hinter jeder Ecke. So werden sie Zeuge der grausamen Hexenverbrennungsprozesse und müssen Dämonen entkommen, die ihre Opfer erbarmungslos verfolgen. Die Gruppe muss das Geheimnis hinter den schattenhaften Erscheinungen enthüllen, bevor diese ihre Seelen in die Hölle schleifen.

In diesem Horror-Abenteuer müssen SpielerInnen Entscheidungen treffen, die das Schicksal ihrer Charaktere nachhaltig beeinflussen werden. Es ist möglich allein zu spielen oder im “Filmabend” und “Gemeinsame Story“-Modus die Entscheidungen zusammen mit Freunden zu treffen. Im Laufe der Geschichte werden SpielerInnen alle Charaktere spielen und können sich auf verzweigte Story Lines freuen, die sich mit den getroffenen Entscheidungen verändern.

Neugier und gründliches Umsehen werden mit mysteriösen Bildern belohnt, die eine mögliche Zukunft der einzelnen Charaktere innerhalb des Spiels zeigen. Diese Vorahnungen sollten mit Bedacht eingesetzt werden. Weiterhin können noch verschiedene Bonusinhalte freigeschaltet werden, die den Entstehungsprozess von Little Hope beleuchten. Dies beinhaltet Behind-The-Scenes-Videos, Interviews, sowie exklusive Comics und Art Books.