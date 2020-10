Auch in der Woche zu Halloween gibt es im Epic Games Store nochmal kostenlose Spiele für begrenzte Zeit. Die Games passen natürlich perfekt zu Halloween 😉

Der erste Titel ist Blair Witch, ein vom gleichnamigen Film inspiriertes Psycho-Horror-Spiel in der Ego-Perspektive! Alleine der letzte Punkt macht es zu einem perfekten Schocker für Halloween.

Wir schreiben das Jahr 1996. Ein kleiner Junge verschwindet im Black Hills Forest in der Nähe von Burkittsville, Maryland. Du schlüpfst in die Rolle von Ellis, einem ehemaligen Polizeibeamten mit einer turbulenten Vergangenheit, und nimmst an der Suche teil. Was als gewöhnliche Suchaktion beginnt, verwandelt sich schon bald in einen Albtraum, in dem du gezwungen bist, dich deinen Ängsten und der Hexe von Blair zu stellen – einer mysteriösen Macht, die den Wald heimsucht …

Als zweiten Titel hält Epic Games Ghostbusters – Remastered für euch bereit. Wohl eher ein Titel, den man mit Freunden aus nostalgischen Gründen spielen möchte, denn Charaktere und Stimmen sind dem Original-Cast nachempfunden. Der Gruselfaktor fällt hier zwar etwas geringer aus, dafür kommt der Spaß hier mehr durch.

Schnallt euch euer Protonen-Pack nochmal an und unterstützt die Ghostbusters dabei, New York zu retten – zusammen mit den gleichen Stimmen und Gesichtern von damals! Erlebt eine einzigartige Geisterjagd, bei der ihr euch mit Upgrade-fähigen Waffen in zerstörbaren Umgebungen rangelt und raffinierte Fallen stellt. Testet das Feuer eures Teams in gigantischen Boss-Kämpfen.

Beide Spiele sind bis 5. November 17 Uhr kostenlos im Epic Games Store erhältlich. Gamers.de wünscht euch ein Happy Halloween!