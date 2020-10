Heute hat Ubisoft einen neuen CGI-Trailer zu Assassin’s Creed Valhalla veröffentlicht. In diesem Trailer erklärt uns Eivor, wie wichtig ein erster Eindruck bei seinen Feinden bzw. bei den neuen Untertanen ist 😉

In Assassin’s Creed Valhalla verkörpern die Spieler Eivor, einen gefürchteten Wikinger, aufgewachsen mit Legenden von Schlachten und Ruhm. In einer mitreißenden Wikinger-Erfahrung erkunden sie eine mysteriöse, aber auch wunderschöne offene Spielwelt vor der brutalen Kulisse von England in seinem dunkelsten Zeitalter. Dank zahlreicher neuer Features plündern und brandschatzen Spieler, lassen ihre Siedlung wachsen und weiten ihre politische Macht stetig aus.

Assassin’s Creed Valhalla wird am 17. November 2020 weltweit für Xbox One, PlayStation 4, PC, sowie auf UPLAY+ und Stadia veröffentlicht. Ausserdem wird es auf Xbox Series X und PlayStation5 erscheinen, sobald die Konsolen auf den Markt kommen.