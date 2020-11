Riot Forge hat die Veröffentlichung von Ruined King: A League of Legends Story für Anfang 2021 für Konsolen und PC bekannt gegeben. Zum ersten Mal wird es die Welt von League of Legends damit auf Konsolen geben. Ruined King ist dann für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One sowie PC erhältlich und wird bald danach für PlayStation®5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Ruined King: A League of Legends Story wird von Airship Syndicate entwickelt, das auch hinter Battle Chasers: Nightwar und Darksiders Genesis steckt und von dem legendären Comiczeichner Joe Madureira geleitet wird. Es ist das erste von Riot Forge veröffentlichte Spiel. Dieses rundenbasierte Einzelspieler-RPG wird nicht nur Einsteiger für das LoL-Universum begeistern, sondern auch mit der Geschichte vertraute Spieler faszinieren, wenn noch mehr Geheimnisse gelüftet werden.

Die Handlung findet in zwei Regionen von Runeterra statt: In Bilgewasser, einer Hafenstadt, die Heimat von Seemonsterjägern, Dockgangs und Schmugglern aus der gesamten erforschten Welt, und auf den Schatteninseln, einem verfluchten Land, umhüllt von dem tödlichen schwarzen Nebel, der alles verdirbt, was mit ihm in Berührung kommt. Um einen gemeinsamen und geheimnisvollen Gegner zu besiegen, müssen die Spieler eine ungewöhnliche Gruppe aus beliebten League of Legends-Champions bilden – Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri und Pyke.

Laut Riot Forge wird es im Dezember neue Informationen über Ruined King: A League of Legends Story geben.