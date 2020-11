BANDAI NAMCO hat heute angekündigt, dass SWORD ART ONLINE Alicization Rising Steel, das auf der beliebten Anime-Serie basierende Mobile-RPG, seinen ersten Jahrestag mit einer Kampagne im Spiel feiert, die Login-Boni, kostenlose Charakter- und Waffen-Scouts, doppelte Quest-Belohnungen und mehr verspricht.

Die Spielkampagne zum Jahrestag umfasst folgendes:

Login-Boni Spieler können bis zu 15 Goldene Scouts-Tickets, die für bestimmte Scouts verwendet werden können sowie verschiedene andere Belohnungen erhalten – einschließlich Verbesserungsgegenständen – indem sie sich während der Kampagne an zehn verschiedenen Tagen einloggen. An jedem Mittwoch während der Kampagne können die Spieler zudem Roulette-Login-Boni gewinnen, um Goldene Scout-Tickets zu erhalten.

Scouts Täglich von 1. bis 8. November erhalten die Spieler insgesamt bis zu 110-mal kostenlose Charakter-Scouts. Zudem gibt es vom 07. November bis 30. November Step-Up-Scouts. Während der Kampagne erhalten die Spieler des Weiteren dreimal kostenlose Waffen-Scouts täglich. Während der Kampagne zum ersten Jahrestag sind drei Mal 4-Sterne-Guaranteed Scouts verfügbar

Active Link-Skills Einige der während des Jahrestags erhältliche Charaktere werden über den Active Link verfügen, der es ihnen ermöglicht, sich für höheren Schaden, bessere Critical-Rates, Zusatzangriffe und weitere Bonuseffekte mit anderen Party-Charakteren zu verbinden. Der Einsatz des Active Link kann von besonderen Charakter-Animationen begleitet werden.

Doppelte Quest-Belohnungen Alle Spieler erhalten von 31. Oktober bis 9. Dezember doppelte Quest-Belohnungen

Gameplay-Updates Am 31. Oktober erhält das Spiel neue Inhalte wie passive Party-Skills, neue Max-Level-Freischaltungen, Gilden-Sticker und mehr.



Nach dem ersten Jahrestag des Spiels wird sich die Haupthandlung von SWORD ART ONLINE Alicization Rising Steel um das Moon Cradle-Kapitel des Alicization-Handlungsbogens drehen, in dem Kirito und Asuna ihr Leben in der Underworld beginnen. Neben Kirito und Asuna werden Figuren wie Nergius Synthesis Sixteen, Entokia Synthesis Eighteen, Ronie und Tiese Auftritte in dieser Geschichte haben, die nach dem Ende des Kriegs der Underworld spielt.

SWORD ART ONLINE Alicization Rising Steel ist als kostenloser Download hier erhältlich. Für weitere Informationen besuche bitte die Jahrestags-Website.