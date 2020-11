Respawn hat die neue Legende Horizon enthüllt, die zusammen mit Saison 7 – Aufstieg in Apex Legends am 5. November startet. Einst in den Weiten des Weltalls verschollen, kehrt Horizon als Verlorene in der Zeit nach Hause zurück und setzt alles daran, ihren Sohn wiederzusehen.

Als Meisterin der Gravitationsfelder erweitert Horizon die Spiele um eine neue Dimension. Der offizielle Trailer wirft einen genaueren Blick auf ihre Fähigkeiten.

Egal, ob sie mit ihrem taktischen Repulsionsstern einen starken Gravitationslift erzeugt oder mit ihrem Raumanzug in der Luft manövriert – Horizons Fähigkeiten gewähren ihrem Squad in höher gelegenen Gebieten einen Vorteil und ermöglichen ihr eine sanfte Landung. Zur Seite steht ihr der robotische Gefährte und Verbündete N.E.W.T., der in den Tiefen des Weltraums perfektioniert wurde und ein winziges Schwarzes Loch erzeugt, das Squads aus der Deckung zerrt und für den Kill festhält.

Apex Legends Saison 7 – Aufstieg startet am 05. November auf PlayStation 4, Xbox One, PC auf Steam und Origin.