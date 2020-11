Im neusten Zelda-Spinnoff für Nintendo Switch, werden folgende Charaktere spielbar sein:

Link Impa Zelda Revali Mipha Urbosa Daruk König Rhoam Maronus Riju Sidon Teba Yunobo Kohga Ganon Ein Priester Der mini Wächter und alle Titanen

Da das Spiel 100 Jahre vor Breath of the Wild spielt, wird damit zu rechnen sein, viele Charaktere in jüngerer Form vorzufinden, wie es zum Beispiel bei Impa der Fall ist.