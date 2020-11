Passend zum immer näher rückenden Releases der Playstation 5 hat Sony nun einen Launchtrailer herausgegeben. In diesem erfahren wir unter anderem die Releasedaten zu einigen Titeln.

Im Trailer sehen wir unter anderem Szenen aus Gran Turismo 7, Ratchet & Clank: Rift Apart, Horizon: Forbidden West, Spider Man: Miles Morales und Returnal.

In Amerika wird die Playstation 5 ab dem 12. November ausgeliefert. Gamer aus Europa müssen eine Woche länger warten und können die Konsole ab 19. November in den Händen halten. Die PS5 wird in zwei Versionen zu haben sein: die “klassische” Version für 499,00 Euro und eine Version ohne BluRay-Laufwerk für 399,00 Euro.