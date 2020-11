Com2uS hat heute erstmals offiziell Summoners War: Lost Centuria angekündigt. Der neueste Vertreter des Summoners War-Universums wird ab dem kommenden Jahr kostenlos spielbar sein und bereits demnächst für Android-User in die Open-Beta-Phase starten.

Bekannte Summoners War-Charaktere, wie Lushen, werden zudem auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Spiels neu vorgestellt.

Summoners War: Lost Centuria zeichnet sich durch dynamische Kämpfe aus, in denen die Spieler durch Gegenangriffe und Zaubersprüche das Blatt bis zur letzten Sekunde zu ihren Gunsten wenden können. Wie auch in Summoners War: Sky Arena und dem ebenfalls noch in Entwicklung befindlichen Neuzugang Summoners War: Chronicles steht das Beschwören und Weiterentwickeln von Monstern im Fokus des Mobile-Strategie-Battle-Spiels. Anders als in Sky Arena finden sämtliche Kämpfe in Echtzeit statt.