Teyon hat ein neues Update für den First-Person-Shooter Terminator Resistance herausgebracht. Dieses steht euch ab sofort auf Steam zur Verfügung.

Im neuen Infiltrator Modus schlüpft ihr in die Rolle eines T-800er Models. Getarnt als Mensch, sollt ihr den Widerstand infiltrieren und beispielsweise Informationen sammeln. Wie es sich für einen Terminator gehört, muss natürlich auch terminiert werden. Sollte eure Infiltrator-Einheit während der Mission auffliegen oder gar zerstört werden, muss die komplette Mission neu gestartet werden.

In Terminator Resistance schlüpft der Spieler normalerweise in die Rolle von Jacob River. Als eben dieser stellt man sich dem Kampf gegen zahlreiche aus den Filmen bekannte Gegner, etwa dem T-800 Modell. Für das Spiel haben Reef Entertainment zudem neue Gegner geschaffen, die bisher in keinem der Filme zu sehen waren und ausschließlich hier enthalten sein werden.

Terminator Resistance ist für PC, Xbox One und PlayStation 4 verfügbar.