Destiny-Fans, spitzt die Ohren und packt sie warm ein. Ab heute könnt ihr die neue Erweiterung Destiny 2: Beyond the Light endlich spielen. In diesem DLC macht ihr euch auf den Weg zum frostigen Mond Europa. Auf und unter dessen Oberfläche warten nicht nur viele verlorene Geheimnisse auf euch…

Auch die Dunkelheit wartet, repräsentiert von dem Kell der Dunkelheit Eramis. Sie will gemeinsam mit ihren Leutanants euch in dieser frostigen Gegend ordentlich Feuer unterm Hintern machen.

Zum Glück seid ihr den neuen Widersachern nicht allein ausgesetzt. Unter anderen neuen Verbündeten steht euch auch die Fremde Exo zur Seite. Sie wird euch helfen mit den neuen Subklassen die mystische Elementarmacht der Stasis zu erlernen. Mit ihr seid ihr in der Lage Feinde schnell in Tiefkühlware zu verwandeln. Das wird auch bitter nötig sein, denn Eramis stattet auch ihre Truppen mit der Stasis aus. Es liegt an euch, diese Ausbreitung der Dunkelheit zu stoppen.



Natürlich erhaltet ihr auch allerlei Nützliches, um euch der Gefahr in den Weg zu stellen. Neben einem anschaulichen Waffenarsenal erhaltet ihr weitere neue Gadgets. Darunter findet sich auch die “Maske von Bakris”, Morgenröte-Projektile oder einen einfach (pun intended) coolen Eislawinen-Übermantel, der eingehenden Schaden absorbiert. Genaueres dazu findet ihr in einem weiteren Beitrag von uns.

Neugierig geworden? Dann stürzt euch auf Destiny 2: Beyond the Light und tretet der Dunkelheit entgegen!