Planet Coaster ist ab sofort als Console Edition für Playstation 4 und Xbox One erhältlich. Der nachfolgende Trailer stimmt schon einmal auf den Parkaufbau auf der Console ein.

Lass dich inspirieren und inspiriere andere, während du die besten Parks der Welt erstellst, verwaltest und mit Freunden und anderen Erbauern auf der ganzen Welt teilst. Errichte dein Freizeitparkimperium und überrasche, erfreue und begeistere deine Gäste. Lass in der Zukunft der Achterbahnpark-Simulationsspiele deiner Fantasie freien Lauf.

Baue Achterbahnen und Wege, entwirf Szenerie und passe Fahrgeschäfte an. Lass Berge entstehen, erschaffe Seen, grabe Höhlen aus und baue sogar in der Luft schwebende Inseln! Die Stück-für-Stück-Baumethode in Planet Coaster ist leicht zu lernen und belohnt dich mit endloser Kreativität.

Planet Coaster ist ab sofort neben der PC-Version auch für Playstation 4 und Xbox One erhältlich.