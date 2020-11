Headup und AMC haben den Start des neusten Teils der Bridge Constructor-Reihe für den 19. November angekündigt. Bridge Constructor: The Walking Dead ist ein witziges Mashup und erscheint für Xbox Series X, PC, iOS, Android, PlayStation 4, Xbox One, und Nintendo Switch, eine PS5-Fassung folgt kurz darauf, inklusive Cross-buy.

“Mach dich bereit für das ultimative Crossover! In Bridge Constructor: The Walking Dead treffen die legendären, kniffligen Rätsel von Bridge Constructor™ auf die postapokalyptische Welt von AMCs The Walking Dead.

Schließ dich einer Gruppe Überlebender an und hilf ihnen im Kampf gegen Horden untoter Streuner und gegen feindselige Menschengruppen. Errichte Brücken und andere Bauwerke inmitten einer trostlosen Landschaft voller zerstörter Gebäude. Baue gemeinsam mit bekannten Charakteren wie Daryl, Michonne und Eugene sichere Wege für die ikonischen Fahrzeuge aus der Serie.

Nutze bewegliche Objekte, Sprengstoffe und Köder zu deinem Vorteil, um Streuner in tödliche Fallen zu locken und deine Überlebenden in Sicherheit zu bringen. Genieße die dynamische Spielphysik und Ragdoll-Animationen, durch die Streuner den Gesetzen der Schwerkraft unterworfen werden.”