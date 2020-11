Giant Squid und Annapurna Interactive haben heute The Pathless veröffentlicht, ein fantastisches Abenteuer eines Bogenschützens und eines Adlers in einem riesigen Wald. Es ist ab sofort für die PlayStation 4, PC und Apple Arcade, das Spiele-Abo von Apple, verfügbar. Ausserdem ist das Spiel ab dem 19. November als PlayStation 5 Launch Titel verfügbar.

The Pathless wurde von den preisgekrönten Machern von ABZÛ entwickelt und lässt die Spieler in die Rolle einer Jägerin schlüpfen. Als Meister-Bogenschützin reisen sie auf eine mystische Insel, um den Fluch der Finsternis zu vertreiben, der die Welt erfasst hat. Um verdorbene Geister zu jagen, müssen die Spieler eine Verbindung zu ihrem Adlergefährten aufbauen, wobei jederzeit Vorsicht geboten ist, um nicht selbst zu Gejagten zu werden. Die Spieler erforschen neblige Wälder voller Geheimnisse, lösen Rätsel in alten Ruinen und werden in epischen Schlachten auf die Probe gestellt. Die Verbindung zwischen der Jägerin und dem Adler und das Schicksal der Welt liegen in den Händen der Spieler.

„The Pathless ist ein Open World Game mit einzigartigen Bogenschuss- und Erkundungsmechaniken“, so Matt Nava, Creative Director bei Giant Squid. „Die schnellen, fließenden Bewegungen der Jägerin und des Adlers tragen sie nahtlos durch die gigantische Waldlandschaft, während die Spieler versuchen einen uralten Fluch der Finsternis zu bannen. Wir können es kaum erwarten, dass Spieler in die Mythologie dieser fantastischen Welt, die wir erschaffen haben, eintauchen und ihre Geheimnisse entdecken.“

Einen tieferen Einblick in das Spiel bietet das Gameplay-Video mit Kommentaren des Creative Directors Matt Nava:

Am 8. Dezember erscheinen zudem in Zusammenarbeit von Annapurna Interactive, Giant Squid Studios und iam8bit zwei physische Editionen von The Pathless für PlayStation 5. Die Day One Edition kann ab sofort weltweit bei Händlern über Skybound Games vorbestellt werden. Die iam8bit Exclusive Edition steht unter iam8bit.com zum Vorverkauf bereit. Annapurna Interactive, Giant Squid Studios und iam8bit werden Anfang 2021 zudem den Soundtrack von The Pathless mit Musik des Grammy-nominierten Komponisten Austin Wintory auf Vinyl veröffentlichen. Der Soundtrack ist ebenfalls über iam8bit.com erhältlich.