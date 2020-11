Zieht die Partyhütchen auf, liebe Gamer! Ubisoft feiert Brawlhallas fünfjähriges Jubiläum. Das Free-to-Play-Spiel von Blue Mammoth Games lädt euch zum gemeinsamen Feiern ein. Damit ihr so richtig in Feierstimmung kommt, hält das Spiel einiges für euch bereit.

Wenn ihr mitfeiern möchtet, loggt euch jetzt bei Brawlhalla ein und erhaltet den kostenlosen Titel “Feiernder”. Außerdem gibt es ein neues Skin für euren Lieblingswikinger Bödvar, das sich “Ritzy Bodvar” nennt.

Außerdem enthalten sind:

Täglicher Login-Bonus von 250 Gold

Das 5. Kuch-iläum Emote, das nur während des Events erhältlich ist

Neue Spieleffekte

Aktualisierte Basis-Skins für Sentinal und Thatch (kostenloses Update)

Gala-Farben für eure Lieblingslegenden

Ein vergoldetes Deko-Podium



Spielprinzip

Für alle, die sich jetzt fragen, wie sie nach fünf Jahren (?!) nichts von diesem Spiel wissen können, erklären wir hier nochmal das Spielprinzip.

In Brawlhalla geht es darum sich zu prügeln was das Zeug hält. Das könnt ihr mit bis zu acht Mitspielern, die sich lokal oder online mit euch prügeln.

Dabei könnt ihr entweder in Ranglistenspielen euer Können unter Beweis stellen oder im Modus “Jeder gegen jeden”. Natürlich könnt ihr auch mit euren Mitspielern gemeinsam einen eigenen Raum erstellen. Es gibt mehr als 40 spielbare Charaktere (Legenden), die über ihre eigenen Fähigkeiten verfügen und dem Spiel somit eine individuelle Rolle verleihen.

Spieler am PC, der PlayStation 4, der Xbox One, der Nintendo Switch und der Smartphones können gemeinsam Brawhallas fünfjähriges Jubiläum begehen. Denn das Spiel arbeitet Plattform übergreifend.