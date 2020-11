Das kommende Society-Survival-Spiel Night is Coming des russischen Entwicklers Wild Forest Studio hat mit Ravenscourt seinen Publisher gefunden, um das Spiel im Laufe des Jahres 2021 für PC zu veröffentlichen.

Night is Coming ist eine Aufbau- und Survival-Simulation, die in einer dunklen, von der slavischen Mythologie inspirierten Fantasy-Welt spielt, deren Ursprünge in den mystischen Geschichten tief in der osteuropäischen Karpaten-Region gründen.

Spieler müssen in der unversöhnlichen Kälte des Karpaten-Gebirges eine Siedlung errichten, wertvolle Rohstoffe sammeln und ihr Volk am Leben erhalten. Doch in der bedrohlichen Dunkelheit, von der das Land überzogen wird, lauern schaurige Biester und grausame Monster, die für ihre Siedlung eine zunehmende Gefahr darstellen.













Night is Coming fügt dem Society-Building-Genre eine völlig neue Ebene und einen einzigartigen dunklen Twist hinzu: Blutige Kämpfe, eine adaptive KI, die Ängstlichkeit bestraft und dem düsteren Setting eines Fantasy-Universums.

Tief in den düsteren Erzählungen der slawischen Mythologie verankert, überzeugt Night is Coming mit einer einzigartigen Interpretation des populären Aufbau-Survival-Genres: Blutige Kämpfe, eingebettet in ein düsteres Fantasy-Universum. Spieler sehen sich einer dauerhaften Bedrohung der Natur ausgesetzt. Mystische und tödliche Wesen müssen in den Nächten abgewehrt werden, damit das Überleben der Siedlungsbewohner sichergestellt werden kann.

Die Herausforderungen zu bestehen, die eine wachsende Siedlung mit sich bringt, ist eine Sache – die Gefahren, die in der Nacht lauern, treibt die Spannung allerdings auf eine neue Spitze. Spieler müssen Kämpfer ausbilden, Verteidigungsstrukturen erschaffen und mächtige Zauber nutzen, so dass die Siedler sicher und vernünftig bleiben.

Ein tiefgreifendes System, das im Hintergrund aktiv ist, hat einen großen Einfluss auf die Siedler. Es sorgt dafür, dass jeder Dorfbewohner eigene Präferenzen und Abneigungen hat. Aufbauen, verwalten, verbessern und kämpfen sind nur einzelne Elemente des übergeordneten Ziels: Das Überleben.