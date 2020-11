Es gibt ein neues Entwicklerstudio in Deutschland. Genauer gesagt in Frankfurt am Main. Seit dem 17. November hat sich dort Gunzilla in einem Studio eingerichtet. Dabei hat das Studio ebenfalls einen Sitz in Los Angeles und Kiev. Gegründet wurde das neue Studio von Alex Zoll und Vlad Korolev. Die beiden sind jeweils Chief Strategy Officer und CEO.

Logo von Gunzilla. Quelle: Gunzillagames.com

Glücklicherweise hat das Unternehmen zum Start eine Finanzspritze in Höhe von 25 Millionen US-Dollar erhalten. Eine kleine Aufmerksamkeit der Holding GameGroove. Damit lassen sich bestimmt schon die ersten Projekte von Gunzilla starten. Denn wie man auch bereits dem Namen entnehmen kann, möchte sich Gunzilla vor allem auf Shooter spezialisieren.

Die Spezialisierung ist natürlich nur mit dem richtigen Team umsetzbar. Dieses besteht aus ehemaligen Mitarbeitern von einigen großen Unternehmen wie Ubisoft, Electronic Arts sowie THQ. So ist es selbstverständlich, dass die einzelnen Mitglieder an großen Projekten wie Far Cry, Assassin’s Creed und Total War mitgearbeitet haben.

Werfen wir doch einen Blick auf Gunzilla’s Website. Hier wird vor allem deutlich, dass das Unternehmen es sich vor allem zur Aufgabe macht eine offene Kommunikation mit der Gaming-Gemeinde zu suchen. Gleichzeitig hat sich das Unternehmen auch der Innovation verschrieben. So kann man von der Website entnehmen:

Founded on the desire to innovate, we break down technological boundries in pursuit of deeply engaging next-gen experiences. — Gunzilla

(Gegründet auf dem Wunsch nach Innovation brechen wir technologische Grenzen auf, um tiefgreifende next-gen Erfahrungen zu sammeln.)

Wir dürfen also gespannt sein, womit Gunzilla uns in der nächsten Zeit überraschen wird.