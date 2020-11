CD PROJEKT RED hat wenige Wochen vor dem Release einen neuen Trailer zu Cyberpunk 2077 veröffentlicht, der den Spielern einen Blick auf das neueste Gameplay des lange ersehnten Titels ermöglicht.

Das Video zeigt über fünf Minuten In-Game-Material, das die Spieler und Spielerinnen tief in die gefährlichste Megalopolis des Jahres 2077 – Night City – führt. Es werden noch nie dagewesene Interaktionen und Actionszenen gezeigt, die Details zur Geschichte sowie zu den Charakteren – einschließlich ihrer Hintergründe und Motivationen – enthüllen. Das Video zeigt nicht nur Vs primäres Ziel, sondern gibt den Spielern auch einen Einblick in die Charakterentwicklung und Nebenaktivitäten, denen Spieler nachgehen können.

Cyberpunk 2077 wird am 10. Dezember 2020 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Stadia veröffentlicht. Wer das Spiel auf Xbox Series X/S oder PlayStation 5 spielt, kann sich bereits zum Launch des Spiels über eine verbesserte Performance freuen. Zu einem späteren Zeitpunkt wird außerdem ein kostenloses Upgrade erscheinen, das die Hardware der Next Gen-Konsolen vollständig ausnutzt und Besitzern der Xbox One- respektive PlayStation 4-Fassung kostenlos zur Verfügung gestellt wird.