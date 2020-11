Es ist an der Zeit, mit noch höheren Einsätzen zu spielen als jemals zuvor. Ihr habt einen verurteilten Spion aus der Bolingbroke-Strafanstalt befreit. Ihr habt die Welt vor einem egomanischen Tech-Milliardär gerettet. Und ihr habt es entgegen allen Erwartungen geschafft, ein Casino um seine Einnahmen zu erleichtern. Dieses Mal bekommt ihr es aber mit einer ganzen Insel zu tun. — Rockstar Newswire

Eure Jobbeschreibung? Einfach. Mal eben in die am besten gesicherte Privatinsel der Welt eindringen. Dabei sollt ihr die bis an die Zähne bewaffneten Sicherheitskräfte ausschalten und mit einer Reihe von wertvollen Beweisstücken sowie Geld in allerlei Formen mitnehmen. Drogengeld, Kunstwerke, Gold…welche Insel wird wohl besser mit solchen “Geldanlagen” ausgestattet sein als diese?

Das bisher größte Update in der Geschichte von GTA Online führt euch an einen exotischen Schauplatz, den ihr so noch nicht kennengelernt habt. Ihr sollt mit neuen Herangehensweisen diesen Heist möglich machen. Dafür werden euch natürlich neue Fahrzeuge und taktische Waffen zur Verfügung gestellt. Außerdem gibt es neue Social Spaces zu entdecken, mit denen ihr mit euren Freunden und einigen Weltklasse-DJs feiern könnt. Passend dazu haben die Radiosender mehr als 100 neue Songs für euch in ihre Playlists hinzugefügt.



Apropos Freunde! Der Heist ist mit bis zu dreien eurer Freunde spielbar – also insgesamt vier Leute können an dem Heist teilnehmen. Wenn eure Leute Langweiler sind oder Angst vor Drogenbaronen haben (solche Weicheier) ist das auch kein Problem. Allein könnt ihr auch euer Glück versuchen.

Das beste zum Schluss: Als Hauptquartier dient euch ein schwerbewaffnetes U-Boot voller Überraschungen, das nur darauf wartet von euch in Beschlag genommen zu werden.

Also viel Erfolg bei The Cayo Perico Heist und versucht in einem Stück nach Los Santos zurückzukehren!