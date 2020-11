Wir hoffen, dass ihr eure Schwerter geschärft habt und bereit für den Kampf seid. Denn ab heute könnt ihr Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung für die Ninentdo Switch kaufen.

100 Jahre vor Legend of Zelda: Breath of the Wild beginnt euer Abenteuer. Jetzt habt ihr die Möglichkeit die schon euch bekannten Schauplätze vor ihrer Zerstörung zu erkunden. Endlich werdet ihr erfahren was sich während der Zeit der Großen Verheerung genau ereignet hat. Ihr werdet spannende Szenen verfolgen können, die den Lauf der Geschichte mitbestimmen. Dabei werdet ihr nicht nur Link und Zelda sondern zum ersten Mal auch die vier Recken spielen können. Bildschirmfüllende Titanen könnt ihr ebenfalls steuern und somit ihre gewaltige Macht entfesseln.

Das wird auch bitter nötig sein, denn in Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung sollt ihr mit Combos und Spezialmanövern euer kriegerisches Geschick unter Beweis stellen. Gleichzeitig müsst ihr aber auch über taktisches Talent verfügen, um die Schlachten für euch entscheiden zu können. Durch die actionreiche Atmosphäre werdet ihr immer wieder bemerken, dass dieses Spiel stark von Legend of Zelda: Breath of the Wild inspiriert worden ist.

Falls ihr mehr dazu erfahren möchtet, haben wir in einem Beitrag bereits weitere Informationen für euch über das Spiel zur Verfügung gestellt.

Nun wünschen wir euch viel Spaß und eine erfolgreiche Schlacht.