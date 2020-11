Wir alle wissen, dass Apple recht strenge Richtlinien zum AppStore formuliert hat. Trotzdem birgt jede Formulierung immer gewisse juristische Schlupflöcher, die Unternehmen geschickt nutzen können. Eines davon nutzt Nvidia nun mit seinem Cloud-Gaming-Service GeForce Now aus.

Mit GeForce Now nimmt das Unternehmen eine Vorreiterrolle ein. Denn der Entwickler für Grafikprozessoren stellt als erstes seinen Cloud-Gaming-Service dem Browser Safari zur Verfügung. Zwar befindet sich dieses Experiment noch in der Beta-Phase; sollte dieser Versuch allerdings gelingen, werden die anderen Unternehmen wohl sehr bald folgen.

Google Stadia zum Beispiel hat auf Reddit bereits schon angekündigt, diese Ambitionen von Nvidia nachzuahmen. Doch auch ein neuer Konkurrent stürzt sich ins Rennen. Der Cloud-Gaming-Service von Facebook, der sich Facebook Gaming nennt, scheint auch diese Richtung zu verfolgen. Bisher sind es aber nur Tendenzen. Scheinbar wird darauf gewartet, dass die Luft richtig rein ist.

Startseite von Geoforce Now

Viele von euch werden sich nun fragen: Warum kann denn Nvidida GeForce Now nicht einfach als App im AppStore angeboten werden? Das würde die Umständlichkeiten über den Browser doch erleichtern?!

Das stimmt zwar, allerdings werfen auch hier die Richtlinien von Apple einige Steine in den Weg. So müssen zum Beispiel auch alle Spiele aus der Bibliothek eines Streaming-Dienstes ebenfalls im AppStore verfügbar sein.

Quelle: Mediabiz