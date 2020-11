In der nächsten Woche erscheint, wie bereits angekündigt, die beliebte Nuketown `84 Map für Call of Duty: Black Ops Cold War. Im neuen Trailer kann man bereits die neue, überarbeitete Version bewundern.

Als Goodie erhalten alle Spieler, die sich bis zum 20. November ins Spiel einloggen, ein Nuketown Weapon Bundle. Das Bundle besteht aus insgesamt zehn Items, unter anderem ein Shotgun Weapon Blueprint.

Nachfolgend findet ihr alle Items im Überblick:

„Last Stop“ Epic Shotgun Blueprint – Hierbei enthalten sind ein 21,6-Zoll-Fallschirmjägerlauf, ein 6-RND-Röhrenmagazin, eine Milstop-Reflexoptik und einen Commando Assembly Stock.

– Hierbei enthalten sind ein 21,6-Zoll-Fallschirmjägerlauf, ein 6-RND-Röhrenmagazin, eine Milstop-Reflexoptik und einen Commando Assembly Stock. Sechs Weapon Charms – Perfekt zu jedem Nuketown-Fan. Wählt euer gut geformtes Lieblingsstück – „Chad“, „Thad“ oder „Vlad“ – oder einen makellosen Freund – „Karen“, „Sharon“ und „Bobbi McDaren“ -, um eurer Lieblingswaffe mehr Persönlichkeit zu verleihen.

– Perfekt zu jedem Nuketown-Fan. Wählt euer gut geformtes Lieblingsstück – „Chad“, „Thad“ oder „Vlad“ – oder einen makellosen Freund – „Karen“, „Sharon“ und „Bobbi McDaren“ -, um eurer Lieblingswaffe mehr Persönlichkeit zu verleihen. Aufkleber „Testpersonen“ – Der Aufkleber „Testpersonen“ kann auf fast alle Waffen geklebt werden.

– Der Aufkleber „Testpersonen“ kann auf fast alle Waffen geklebt werden. Emblem „Nuketown Legend“ und Visitenkarte „Omnibus“ – Verschönert euer Spielerprofil mit klassischen Nuketown-Bildern durch das Emblem „Nuketown Legend“ und die Calling Card „Omnibus“.

Die Nuketown ’84 Map selbst erscheint am 24. November 2020. Call of Duty: Black Ops Cold War ist seit 13. November 2020 für PC, Playstation 4 und Xbox One erhältlich. Im späteren Verlauf wird der Titel auch auf den Next-Gen Konsolen veröffentlicht.