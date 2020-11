Com2uS hat die Open-Beta-Phase von Summoners War: Lost Centuria gestartet. Alle Android-Nutzer können noch bis zum 30. November einen ersten Blick in das neue Strategy-Battle-Game im Summoners War-Universum werfen und mit ihrem eigenen Charakter sowie acht individuell skillbaren Monstern in Echtzeit-PvP-Kämpfe ziehen. Die Open-Beta-Version steht im Google Play Store kostenlos zum Download bereit.

Summoners War: Lost Centuria zeichnet sich durch dynamische Kämpfe aus, in denen die Spieler durch Gegenangriffe und Zaubersprüche das Blatt bis zur letzten Sekunde zu ihren Gunsten wenden können. Wie auch in Summoners War: Sky Arena und dem ebenfalls noch in Entwicklung befindlichen Neuzugang Summoners War: Chronicles steht das Beschwören und Weiterentwickeln von Monstern im Fokus des Mobile-Strategie-Battle-Spiels. Anders als in Sky Arena finden sämtliche Kämpfe in Echtzeit statt.