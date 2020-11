Wenige Tage vor der Veröffentlichtung von Immortals Fenyx Rising hat Ubisoft einen neuen, animierten Trailer dazu veröffentlicht, der auf das Spiel einstimmen soll. Immortals Fenyx Rising wird am 3. Dezember 2020 auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC veröffentlicht. Darüber hinaus wird das Spiel auch auf Luna, Stadia sowie für Ubisoft+, dem Abo-dienst von Ubisoft, verfügbar sein.

In diesem kurzen Animationsfilm, der von CLM BBDO erstellt wurde, kämpft Fenyx gegen epische Kreaturen wie den Minotaurus, den Zyklopen und den Greif, während How You Like Me Now von The Heavy unverschämt im Hintergrund spielt. Mit dem Schwert des Achilles, der Axt des Atalanta und dem Bogen des Odysseus besiegt Fenyx die Monster eines nach dem anderen. Jeder gewonnene Kampf schlägt eine Kerbe in den Felsen, und als sich riesige Brocken vom Gipfel lösen, formt sie schließlich den Berg… und ihren Mythos!

Immortals Fenyx Rising ist eine spannende neue Marke, die mythologische Abenteuer zu neuen Höhen verhilft. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Fenyx, einen mit Flügeln ausgestatteten Halbgott auf der Mission, die griechischen Götter und ihre Heimat vor einem dunklen Fluch zu retten. Spieler erlernen die legendären Kräfte der Götter, müssen heroische Prüfungen überwinden und sich mächtigen mythologischen Bestien stellen, um sich letztendlich Typhon, dem tödlichsten Titanen der griechischen Mythologie, entgegenzustellen.